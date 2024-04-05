البسوا تقيل.. تحذير عاجل من أصعب 3 أيام و«الأرصاد»: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، اتجه الكثيرون لتخفيف الملابس، واعتبار أن الطقس الصيفي بدأ، مع انتهاء فصل الشتاء رسميًا، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطلق تحذيرات يوما بعد يوم، للمواطنين، بعدم الانخداع، في ظل موجة انخفاض في الحرارة خلال الأيام الماضية.

ومع التحذيرات العديدة، خلال الأيام الماضية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة، كشفت أخيرا الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ثلاثة أيام قادمة ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة.

تحذير من 3 أيام تنخفض بهم درجات الحرارة الأسبوع المقبل

«من الأحد إلى الثلاثاء»، هكذا سيكون المواطنين على موعد مع انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وذلك بسبب نشاط الرياح.

الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، وصف الطقس الحالي بأنه «خادع»، مشددًا على أن الوقت الراهن يكون الكثيرين عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، محذرًا من اتخاذ قرار تخفيف الملابس بشكل مبالغ به.

نصائح خلال تقلبات الطقس للوقاية من الأمراض الموسمية

ووجه موقع «smartdata» عدة نصائح للوقاية من الأمراض خلال تغيرات الطقس، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- تناول فيتامين سي يومياً:

تناول فيتامين سي يعزز المناعة بمستوى كبير، وهو أمر حيوي لمكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية خلال تقلبات الطقس

2- انتبه لما تأكله:

تناول الفواكه والخضروات الصحية هو السر التالي للوقاية من الحساسية الموسمية.

3- الحصول على نوم مناسب:

النوم عنصر حاسم لجسم صحي. يجب أن تحصل على 8-9 ساعات من النوم يوميًا لتنشيط نفسك.

4- حافظ على رطوبة جسمك:

إن الشعار الرئيسي للابتعاد عن أمراض تغير الطقس هو البقاء رطبًا، اشرب الكثير من الماء لتجنب جفاف الممرات الأنفية وجفاف الحلق.