الطقس اليوم في مصر.. تحذير للصائمين من الحرارة وموعد عودة الأمطار

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس اليوم في مصر، خصوصًا الصائمين، إذ ترتفع درجات الحرارة العظمى بصورة كبيرة لتسجل العظمى نحو 36 درجة، فضلًا عن ظاهرتين جويتين مؤثرتين على مدار الـ 24 ساعة المقبلة، موضحةً موعد عودة سقوط الأمطار، وشدتها وأماكن سقوطها ضمن توقعاتها لحالة الطقس في الأيام المقبلة.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، فضلًا عن توقعات الطقس غدًا، ودرجات الحرارة في جميع محافظات مصر، فضلًا عن موعد عودة سقوط الأمطار، والطقس في الأيام المقبلة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أجواء حارة خلال النهار على أغلب المحافظات عدا السواحل الشمالية التي تشهد أجواء دافئة، تتحسن تدريجيًا بحلول المساء، لتصبح الأجواء لطيفة ليلًا وأثناء الصباح الباكر.

كما تتضمن توقعات الطقس اليوم، كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، وسط تحذيرات من زيادة كثافتها على مناطق من الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وترتفع درجة الحرارة اليوم في مصر، لتصل العظمى إلى 36 في عددٍ من المحافظات، إذ تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالتالي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية.. العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء.. العظمى 35 والصغرى 24.

شمال الصعيد.. العظمى 35 والصغرى 18.

جنوب الصعيد.. العظمى 36 والصغرى 22.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وفيما يخص عروس البحر، فإنّ الطقس اليوم في الإسكندرية يشهد أجواء دافئة نهارًا لطيفة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 22 درجة، والصغرى 15، كما تشهد كثافة الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، ونشاط الرياح.

الطقس غدا في مصر

وتشير توقعات الطقس غدا في مصر، إلى عودة سقوط الأمطار، إذ إنّ هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات الطقس في الأيام القادمة، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الأحد 7 أبريل الجاري وحتى الثلاثاء 9 من نفس الشهر، إذ تتراوح نسبة الانخفاض بين 3 لـ 4 درجات، فضلًا عن نشاط الرياح لتزيد الإحساس بالبرودة.

وتشير توقعات طقس الأيام المقبلة، إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.