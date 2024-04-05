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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc اليوم

كتب:

أحمد العانوسي
09:01 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار

حقق مسلسل بدون سابق إنذار إشادات جماهيرية كبيرة، بسبب قصته الدرامية المثيرة، وتدور قصة المسلسل حول آسر ياسين وزوجته عائشة بن أحمد، والتحديات التي يواجهانها أثناء رحلة البحث عن طفلهما الحقيقي الذي جرى استبداله عند الولادة في أحد مستشفيات الإسماعيلية.

تزيد شكوك آسر ياسين حول هوية ابنه الحقيقية بعد إجراء تحليل DNA، ويكتشف أنّ الطفل الذي يربيه ليس ابنه الحقيقي، وينتظر الجمهور بشغف الحلقة 11 من المسلسل على قناة dmc اليوم.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار

ودارت أحداث الحلقة 10 من المسلسل حول قيام ليلى «عائشة بن أحمد» بالنشر على إحدى صفحات المفقودين على الفيسبوك، أنها فقدت ابنها، وتجاوب معها أحد الأشخاص وطلب مقابلتها، وأخبرت ليلى زوجها مروان «آسر ياسين» بما فعلته وعن الرجل الذي تواصل معها، فقرر «مروان» الذهاب معها خلال مقابلتها لهذا الرجل.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار

تعرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc اليوم، الساعة 6:15 مساءً، في نفس وقت عرض الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it، وإعادة الحلقة الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا.

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بقلم أحمد العانوسي