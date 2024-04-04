3 نصائح عليك اتباعها في حال ضياع طفلك على غرار مسلسل بدون سابق إنذار

أحداث مثيرة وشيقة عكسها مسلسل بدون سابق إنذار، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، والذي طرح خلال حلقاته، محاولة الأب «مروان» والذي يقدم شخصيته آسر ياسين رفقة الأم «ليلى» عائشة بن أحمد العثور على ابنهم الضائع.

ضياع الطفل أو اختطافه واحدة من الأمور، التي وجب التعامل معها بعناية، لتجنب أي أخطاء من شأنها الضرر بحياة الطفل، وعلى غرار ذلك قدم موقع «parents» بعض النصائح حول التصرف الأمثل في حال ضياع الأطفال أو فقدانهم.

3 نصائح للتصرف عند ضياع الأطفال

هناك بعض الأمور التي وجب فعلها في حال ضياع الطفل، مثلما حدث في مسلسل بدون سابق إنذار، والتي من شأنها المساعدة في عملية استرجاعه، أو محاولة الوصول إليه، ولعل من أهم هذه النصائح ما يلي:

إجراء بحث سريع

عليك البحث جيدًا في الأماكن المحيطة بمنطقة ضياع بالطفل، لعله يكون قريبًا منها وأنت لا تدري، فوجب عليك التحقق بسرعة من تواجده فيها، فربما يكون جذب انتباهه أحد الأشياء، جعلته متواجدًا في ذلك المكان على وجه التحديد، مثل صالة ألعاب أو بائع حلوى أو غيرها من الأمور.

اطلب المساعدة على الفور

في حالة عدم العثور على طفلك، يمكنك طلب المساعدة من أقرب موظف لك في المكان، وشرح الوضع له على وجه التحديد، فذلك من شأنه المساعدة في عمليه العثور على الطفل بشكل أسرع، عبر تمشيط المكان الذي كان موجودًا به، سواء حديقة أو فندق أو ما شابه.

اتصل بالشرطة

الحل الأخير بالنسبة لك في تلك الحالة، هو الاتصال بالشرطة وعمل إبلاغ بضياع الطفل، لتبدأ عملياتهم البحثية، وذلك عبر إعطاءهم وصف دقيق ومحدد لمكان تواجده آخر مرة، إلى جانب مواصفاته وماذا كان يرتدي من ملابس، فكل هذه الأشياء تساعد في تسريع عملية الوصول إليه.