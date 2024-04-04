مسلسل بدون سابق إنذار، يقدمه باقة من ألمع نجوم الدراما المصرية، من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، العمل من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 10

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار قناة DMC الحلقة 10 الليلة، وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 10

ويعاد عرض الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد و آسر ياسين، وتدور أحداثه حول الزوجين «مروان»، «ليلى» وتنقلب حياتهما، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيميا»، ويحتاج إلى نقل الدم مما يؤدي إلى قيامهما بعدد من التحاليل التي تكشف عن صدمة، وهي أنّ عمر ليس ابنهما، وجرى تبديله مع طفل آخر أثناء ولادته في مستشفى بالاسماعيلية.