تعرض قناة DMC مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 10

بعد أن شهدت الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار أحداثًَا مثيرة، ينتظر الكثيرون موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار، حيث أن موعد إعادة عرض الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

يذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد وآسر ياسين، وتدور أحداثه حول الزوجين «مروان»، «ليلى» إذ تنقلب حياتهما، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيميا»، ويحتاج إلى نقل الدم، ما يؤدي إلى إجراءهما عدد من التحاليل التي تكشف عن صدمة، وهي أنّ عمر ليس ابنهما، وجرى تبديله مع طفل آخر أثناء ولادته في مستشفى بالإسماعيلية، وخلال الحلقات تحدث الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة.

عدد من النجوم يشاركون فى مسلسل بدون سابق إنذار، وهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، العمل من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.