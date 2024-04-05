ملخص الحلقة 10 مسلسل بدون سابق إنذار.. السوشيال ميديا تعيد الأمل لآسر ياسين

فقد آسر ياسين «مروان»، الأمل في محاولة إيجاد ابنه الحقيقي عمر الذي تبدل في أثناء ولادته بأحد مستشفيات الإسماعيلية، خاصة بعدما تعرض للضرب المبرح على أيدي جيران الممرضة زينب، التي كان يعتبرها طرف الخيط للعثور على ابنه، فاضطرت عائشة بن أحمد «ليلى» إلى إجراء محاولة أخيرة وهي اللجوء للسوشيال ميديا.

ونشرت ليلى، عبر إحدى صفحات المفقودين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا يفيد بأنها فقدت ابنها في أثناء ولادته، وسرعان ما تجاوب معها أحد الأشخاص وطلب مقابلتها.

وأخبرت ليلى، زوجها آسر ياسين «مروان»، بما فعلته وحكاية الرجل الذي تواصل معها، فقرر «مروان» الذهاب معها في أثناء مقابلتها لهذا الرجل.

وخلال اللقاء يحكي الرجل أنه يعرف شخصا آخر كان يعاني نفس أزمتهما، إذ اكتشف أنّ نجله تبدل في أثناء الولادة، وأنه منذ أكثر من سنة يبحث عن الممرضة التي كانت متواجدة وقت عملية الولادة ولا أثر لها، وأخبرهم أنه من الممكن أن يكون طرف خيط للوصول لنجلهم الحقيقي.

تواصل مروان بابن عمه عماد

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار، تلقي آسر ياسين اتصال هاتفي من ابن عمه عماد يخبره بأنه ذهب للممرضة زينب ليوضح لها سوء التفاهم الذي حدث بينها ومروان، كما قال لمروان إن من اعتدى عليه كان طليق الممرضة زينب إذ كان يعتقد أن آسر ياسين كان يحاول مضايقتها، ويوضح له أنّ الممرضة وزوجها تفهما الوضع وسوف يقابلانه، فهل ستكون تلك المقابلة أول طرف الخيط لإيجاد الابن عمر الحقيقي؟

قضاء مروان وقت ممتع مع ابنه عمر

وخلال أحداث الحلقة، جلس آسر ياسين «مروان»، مع ابنه عمر المريض بسرطان الدم لقضاء بعض الوقت معه، إذ لاحظ تحسن حالته واستجابته للعلاج بشكل أفضل عندما يكونا معا، وخرجا معا واشترى مروان لعمر ألعابا كان يريدها، وبعدها تعود ليلى إلى البيت لتكرر طلبها إلى زوجها مروان ورغبتها في الطلاق.