كروزيرو يستهل مبارياته بمجموعات سود أمريكانا بتعادل سلبي مع كاتوليكا

تعادل كروزيرو البرازيلي، سلبيا مع نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب آتاهوالبا الأولمبي، فجر اليوم، بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا سود أمريكانا ضمن مباريات اليوم الثالث من المسابقة القارية.

وشهدت الدقيقتان71، و83 من عمر الشوط الثاني، إصابة لاعبي كروزيرو، رافائيل إلياس، وزي إيفالدو على التوالي.

وفي مباراة أخرى، قلب ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي، الطاولة على نظيره ميتروبليتانوس الفنزويلي، وفاز عليه بنتيجة 3-2، على ملعب الإنكا جارسيلاسو دي لا فيجا، ضمن مباريات المجموعة السابعة ببطولة سود أمريكانا.

وأحرز أهداف ميتروبليتانوس الفنزويلي، تشارليس أورتيز ، هدفين، في الدقيقتين 25، و37، بينما سجل لديبورتيفو جارسيلاسو كل من جاسبار جينتيلي في الدقيقة 30، وبابلو إيروستس في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، وأنتوني جورديللو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 89، أجرى متروبوليتانوس، تبديلا اضطرريًا بنزول إيمرسون رويز مكان والتر أروجو بسبب الإصابة.

فوز راسينج كلوب الأرجنتيني في أولى مبارياته

وفاز راسينج الأرجنتيني، على سبورتيفو لوكوينو البارجوياني، بهدفين نظيفين بملعب ديفنسوريس دل تشاكو، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كوبا سود أمريكانا.

¡En el área siempre hay un tiempo más! Roger Martínez hizo todo bien dentro del área para anotar el segundo tanto de @RacingClub.#LaGranConquista pic.twitter.com/TOcxkqIely — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 5, 2024

وأحرز أهداف راسينج الأرجنتيني، كل من أدريان مارتينيز، وروجر مارتينيز الدقيقتين 41، 45 على التوالي من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء، إصابةجاستون مارتيرينا، وجيرمان كونتي لاعبا راسينج في الدقيقتين 28، و79 على التوالي.