39 هدفا في الجولة الأولى بمجموعات ليبرتادوريس.. ما التفاصيل؟

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، التي استمرت على مدار 3 أيام، التي شهدت تسجيل 39 هدفا في 16 مواجهة.

وشهدت الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس، تسجيل هدفا بواقع 11 باليوم الأول و13 في الثاني و15 هدفة في اليوم الثالث.

وفي اليوم الأول، شهدت المباريات تسجيل 11 هدفا فقط، كان أكبرها في لقاء جمع بين يونيفرسيتاريو البيروفي وليجا دي كيتو الإكوادوري التي انتهت بهزيمة الثاني، بهدفين مقابل هدف على «ملعب مونومنتال» في المجموعة الرابعة.

وفي اليوم الثاني من لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة ليبرتادوريس، شهدت المباريات تسجيل 13 هدفا كان أكبرها في مباراة بوتافوجو البرازيلي وجونيور الكولومبي التي انتهت بهزيمة الأول بنتيجة 1-3، على ملعب نيلتون سانتوس.

15 هدفا في اليوم الثالث

وشهدت مباريات اليوم الثالث، تسجيل 15 هدفا كان أكبرها في مباراة أتليتيكو مينيرو البرازيلي، ونظيره كراكاس الفنزويلي التي انتهت بفوز الأول، بأربعة أهداف مقابل هدف على أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا، في المجموعة السابعة.

وكانت مباراة بالستينو التشيلي، وبوليفار البوليفي بقيادة برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي السابق، التي جمعت الفريقين على ملعب آيل تنينتي في المجموعة الخامسة، التي انتهت بهزيمة الأول برباعية نظيفة، ثاني أكبر النتائج التي شهدها اليوم الثالث من الجولة الأول لدور المجموعات.