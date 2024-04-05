نتائج الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكوبا ليبرتادوريس

شهدت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، التي انطلقت الأربعاء الماضي، وانتهت فجر اليوم الجمعة، غزارة تهديفية، التي بلغت 39 هدفا في 16 لقاء.

ونرصد نتائج مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس التي استمرت لمدة 3 أيام:

- تعادل أليانز ليما البيروفي إيجابيا مع فلومينينيسي البرازيلي حامل لقب ليبرتادوريس 2023 بنتيجة1-1 في المجموعة الأولى.

- تعادل سان لورينزو الأرجنتيني مع بالميراس البرازيلي بهدف لمثله على ملعب بيدرو بيديجاين في المجموعة السادسة.

رباعية نظيفة في مرمى بالستينو التشيلي

- فوز بوليفار البوليفي على فريق المهاجرين الفلسطينيين"بالستينو" بنتيجة 4-0 على ملعب آيل تنينتي في المجموعة الخامسة.

- خسارة كراكاس الفنزويلي أمام أتليتيكو مينيرو البرازيلي بنتيجة 1-4 على أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا، في المجموعة السابعة.

- خسارة بينارول الأوروجواياني أمام روزرايو سينترال الأرجنتيني، حامل لقب بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين 2023 بنتيجة 0-1 على ملعب جيجانتي دي أروييتو، ضمن مباريات المجموعة السابعة.

- خسارة ساوباولو البرازيلي أمام تاليريس كورودوبا الأرجنتيني بنتيجة1-2 على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس في المجموعة الثانية.

- تعادل هواتشباتو التشيلي مع إستوديانتس الأرجنتيني على ملعب كاب بنتيجة 1-1 في المجموعة الثالثة.

- فوز كولو كولو التشيلي على سيرو بورتينيو البارجوياني بهدف نظيف على ملعب دافيد أريانو بالمجموعة الأولى.

- التعادل الإيجابي بنتيجة1-1 بين إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري وليفربول الأوروجوياني على ملعب سنتيناريو في المجموعة السادسة.

- خسارة ليبرتاد البارجوياني أمام ناسيونال الأوروجوياني بهدفين نظيفين على ملعب جران بارك بالمجموعة الثامنة.

- خسارة بوتافوجو البرازيلي أمام جونيور الكولومبي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب نيلتون سانتوس في المجموعة الرابعة.

تعادل فلامنجو البرازيلي.. وفوز ريفربليت الأرجنتيني

- التعادل الإيجابي بنتيجة1-1 بين ميلوناريوس الكولومبي وفلامنجو البرازيلي على ملعب «إل كامبين» في المجموعة الخامسة.

- فوز ريفربليت الأرجنتيني على ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي بنتيجة2-0 على «بوليدبورتيفو دي بويبلو نويفو»، في المجموعة الثامنة.

- التعادل الإيجابي بنتيجة1-1 بيت كوبريسال التشيلي وبرشلونة الإكوادوري على ملعب «زروس ديل ديسيرتو» في المجموعة الثانية.

- خسارة جريميو البرازيلي أمام ذا سترونجست البوليفي بنتيجة 0-2 على ملعب «هيرناندو سيليس» في المجموعة الثالثة.

- خسارة ليجا دي كيتو الإكوادوري حامل لقب كوبا سود أمريكانا 2023 أمام يونيفرسيتاريو البيروفي بنتيجة1-2 على «ملعب مونومنتال» في المجموعة الرابعة.