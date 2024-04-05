مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هل ينجح حزلقوم في إجابة سؤال الـ50 ألف جنيه؟

يواصل حزلقوم خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، حل أسئلة مسابقة مين هيكسب النصف مليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الكوميدية أبرزها وصوله إلى الفوز بـ10 آلاف جنيه، بعد حل خمسة أسئلة في المسابقة، فهل تشهد مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 نجاح حزلقوم في إجابة سؤال الـ50 ألف جنيه؟.

وفي الحلقة 25 ظهر الفنان والإعلامي عمرو رمزي كضيف شرف، إذ قدم دور المذيع الذي يقدم برنامج مين هيكسب النصف مليون.

أبطال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 بطولة كل من أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، والفنان عمرو رمزي بدور المذيع.