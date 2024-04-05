«تموين القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال العيد

خصصت مديرية التموين بالقاهرة عدة أرقام لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، فيما يتعلق بالسلع وتوافرها وجودتها وأسعارها، حرصا على تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تتلقى غرفة العمليات بالمديرية بالتنسيق مع جميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء بلاغات المواطنين على أرقام 27420038، 27420037، 27420025، 27420019.

حملات تموينية على المحلات

وقال ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إنه جار التنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة للقيام بحملات دورية مكثفة على المحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة، حيث يزداد الطلب عليها في عيد الفطر للتأكد من جودة تلك المنتجات، علاوة على متابعة محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ ما يلزم حفاظا على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توفير أسطوانات البوتاجاز

وفيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز، أوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع الشركات المختصة لتغطية مناطق القاهرة خلال إجازة عيد الفطر، حيث يتم العمل على توفير كل احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وحصص سيارات شباب الخريجين.