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محافظة القاهرة تتسلم صكوك 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كتب:

وائل فايز
03:52 م | الأحد 31 مارس 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

سلَّمت وزارة الأوقاف محافظة القاهرة صكوك 5 أطنان من اللحوم الطازجة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع المعاناة عن المواطنين بمشاركة كل أجهزة الدولة.

توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي 

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كل جهات الدولة.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.