«تموين القاهرة»: أكثر من 2000 مخبز تخدم المواطنين في رمضان

أكدت مديرية التموين بالقاهرة، أنه يجرى العمل على مواجهة احتياجات المواطنين من السلع على مدار شهر رمضان المبارك؛ إذ تطرح المديرية حصة المحافظة من الدقيق البلدي 82% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية بالمحافظة سواء القطاع العام أو الخاص والأغراض الأخرى؛ إذ يبلغ عدد المخابز البلدية 2028 مخبزا بحصة قدرها 629 ألفا و523 طنا على مدار الشهر، وذلك حرصا من المديرية على توفير الخبز في الشهر الكريم بشكل مستمر.

توفير الخبز في مواعيد الإفطار والسحور

وأشارت في تقرير لها إلى أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير الخبز في مواعيد الإفطار والسحور وفق منظومة الخبز الجديدة، إذ يتم التنسيق بين المخابز البلدية الواقعة بنطاق كل إدارة بحيث يتم تشغيل بعض المخابز خلال الفترة الصباحية بالتناوب مع بعض المخابز للعمل بعد الإفطار حتى تغطي احتياجات المواطنين بنطاق كل إدارة.

تشغيل المخابز البلدية

وأوضحت تموين القاهرة، أنه تجرى مراعاة مواعيد تشغيل معظم المخابز البلدية في شهر رمضان بالمناطق التي يكثر بها وجود الأخوة المسيحيين، مع تكثيف الرقابة التموينية على المخابز في الفترتين الصباحية والمسائية.