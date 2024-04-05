الطلبة والقوة الجوية في قمة من العيار الثقيل بدوري نجوم العراق

يلتقي فريق الطلبة، مساء اليوم، نظيره القوة الجوية على ملعب المدينة الدولي، في قمة الجولة رقم 21 من بطولة دوري نجوم العراق، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق الطلبة، مباراة القمة مع القوة الجوية، بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع الكرخ المحترف في صفوفه صالح جمعة لاعب الإسماعيلي السابق، تحت قيادة فنية من المصري هيثم شعبان، على ملعب الساحر أحمد راضي، في الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق.

خسارة مفاجئة لـ القوة الجوية أمام دهوك

وفي المقابل، يخوض نادي القوة الجوية، مباراة القمة مع الطلبة، بخسارة مفاجئة، وللمرة الأولى في الموسم الجاري، أمام دهوك بنتيجة 1-2، على ملعب دهوك في الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق القوة الجوية، المركز الثاني، في بطولة دوري نجوم العراق، برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي الشرطة المتصدر 45 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز السابع بـ31 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تقام في نفس التوقيت، على ملعب «النجف الدولي»، يلتقي نفط الوسط، بنظيره الشرطة في الجولة الـ21 من بطولة دوري نجوم العراق. ويحتل نفط الوسط، المركز الـ20 والأخير في ترتيب بطولة دوري نجوم العراق، برصيد 10 نقاط.