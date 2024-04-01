«الكرخ» بقيادة صالح جمعة في اختبار صعب أمام «الطلبة» ضمن دوري نجوم العراق غدا

يستضيف فريق الكرخ العراقي، نظيره الطلبة «الأنيق»، ظهر غد الثلاثاء، على ملعب الساحر أحمد راضي، في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق، ويدير المباراة الحكم يوسف سعيد.

ويلعب في فريق الكرخ لاعب الإسماعيلي السابق صالح جمعة، بينما يتولى منصب المدير الفني المصري هيثم شعبان، ويدخل الفريق مباراة الطلبة بعد تعادل سلبي مع فريق أربيل، على ملعب فرانسوا حريري، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ14، ويحتل الفريق المركز الـ16 في المسابقة برصيد 18 نقطة.

فوز الطلبة على النجف

وفي المقابل، يخوض فريق الطلبة مباراة الكرخ بمعنويات عالية إثر فوزه على فريق النجف في مباراة الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق، بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز الهدفين محمد جواد في الدقيقة 58، ونهاد محمد في الدقيقة 90، بينما سجل هدف النجف الوحيد اللاعب محمد داوود في الدقيقة 77، ويحتل فريق الطلبة المركز السادس في البطولة برصيد 30 نقطة.