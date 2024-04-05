«صناعة مستقبل وطن»: فلسطين قضية مصر الأولى

دعا المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، الشعب المصري لعدم الالتفاف إلى السموم الإخوانية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن دعم القضية الفلسطينية، حيث دأبت الإرهابية على الكذب والتضليل وتزيف الحقائق، ولم تكن يوما مدافعة عن القضية الفلسطينية، إنما كانت الجماعة الإرهابية عبارة عن ظاهرة صوتية تزايد على ما تقوم به الدولة من مجهودات لحل القضية الفلسطينية، بل تشكك وتنشر الشائعات حول أن مصر تخلت عن فلسطين، ولتحقيق أهداف خبيثة تظهر للشعب المصري أنها تدافع عن فلسطين لكسب ود الناس ولمحاولة استقطاب عناصر لها.

الحبال: فكر الجماعة الإرهابية لا يختلف مع الزمن

وقال الحبال إن فكر الجماعة الإرهابية لا يختلف مع اختلاف الزمن، وتطبق نفس الفكر الشيطاني منذ تأسيسها حتى الآن، حيث تتنفس كذبا وتزيف الحقائق وتستغل الأحداث من أجل الركوب على هذا الحدث، ونجد اليوم الإرهابية تزايد على الموقف المصري من القضية الفلسطينية وتريد ركوب الموجة، لكن الشعب المصري كشف الجماعة الإرهابية ولن تفلح محاولتهم في كسب ود الناس على حساب القضية الفلسطينية.

وأوضح الحبال أن مصر تلعب دورا كبيرا لحل الأزمة الفلسطينية، ولن تفلح الجماعة الإرهابية وبعض تيارات اليسار في استعطاف المصريين أو العودة مرة أخرى للمشهد من خلال استغلال ما يحدث في فلسطين، وعلى الإرهابية واليسار أن يعلموا أن هذه الأمور مكشوفه لدى الشعب المصري الواعي المدرك الذي عرف وكشف حقيقة زيف هذه الجماعات والتيارات، منوها إلى أن لا أحد يستطيع أن ينكر دور الدولة في مناصرة الشعب الفلسطيني والوقوف دائما بجانب فلسطين العربية.

الحبال: القضية الفلسطينية عادلة

وأكد الحبال أن القضية الفلسطينية، قضية عادلة، وفلسطين هي قضية مصر الأولى لإيمان الدولة المصرية بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على أرضه والدفاع عن القضية، موضحا أن موقف مصر ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، ولم تترك الشعب الفلسطيني يواجه مصيره بمفرده بل جعلت طاقتها وتحركاتها من أجل نصرة فلسطين.