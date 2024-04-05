أسعار اللحوم اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 5-4-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم نحو 387 جنيها، ويأتي استقرار الأسعار في إطار خطة الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ لتصل نسبة التخفيض في الأسعار بعد عيد الفطر إلى نحو 30% من قيمة السلعة.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا لآخر تحديث لأسعار اللحوم عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحم الضأن

سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم نحو 421 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 385 جنيها في الأسواق اليوم، وبلغ سعر كيلو لحم البتلو نحو 397 جنيها، فيما وصل سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 374 جنيها.

أسعار اللحم الكندوز

وسجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 387 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو375 جنيها، واستقر سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق اليوم عند 333 جنيها.