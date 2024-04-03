تراجع جديد في أسعار اللحوم المجمدة اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأربعاء 3-4-2024، تراجعا نسبيا في الأسواق بلغت قيمته 10 جنيهات، حيث سجَّلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو اللحم البرزيلي نحو 270 جنيها، و230 للكندوز، وفقا لآخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وترصد لكم «الوطن» في التقرير التالي أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأربعاء 3-4-2024 وفقا لآخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم في منافذ وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 270 جنيها.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 150 جنيهًا.

سجّلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الكبدة نحو 135 جنيهًا.

أسعار اللحوم الطازجة

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 إلى 400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

يسجل المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 320 - 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم في وزارة التموين

بلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد نحو 250 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.