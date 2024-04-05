موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التونسية عن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024 في اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الجمعة 5 أبريل

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024 عن باقي المدن، ليرفع الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر الساعة 4:22 صباحًا، والشروق 5:59 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5 أبريل بمدينة سوسة، سيرفع الساعة 6:43 مساءً، وموعد صلاة الفجر الساعة 4:22 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:20 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024 الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستأتي صلاة الفجر الساعة 4:22 صباحًا، والشروق 5:59 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الجمعة 5-4-2024

ويأتي موعد الإفطار اليوم في تونس الجمعة 5-4-2024 بمدينة صفاقس، الساعة 6:42 صباحًا، والشروق 5:58 صباحًا، وصلاة الظهر 12:20 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.