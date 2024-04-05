نشرت وزارة الشؤون الدينية التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024، وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

في السطور التالية، تقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة تونس اليوم، معلنا عن بدء صيام يوم السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك، في الساعة 4:23، وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 4:25 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 4:23.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة التونسية تونس في الساعة 12:22، وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 12:20، وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 12:23.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان العصر في تونس اليوم الجمعة، في الساعة 3:58 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 3:55 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 3:59.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان المغرب في تونس اليوم، معلنا انتهاء صيام يوم السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك، والبدء في الإفطار في الساعة 6:45، وذلك بتوقيت العاصمة، وفي مدينة صفاقس، يكون موعد الإفطار في الساعة 6:41، أما بنزرت فيكون موعد الإفطار فيها في الساعة 6:56.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الجمعة 5-4-2024

يكون عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الجمعة 14 ساعة و22 دقيقة.