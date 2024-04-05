رئيس جهاز العاصمة الإدارية يجتمع بممثلي الشركات لمتابعة تنفيذ المشروعات

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً، مساء أمس، مع ممثلي جميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، وكذا المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات، لمتابعة الأعمال، تزامنا مع فتح باب الحجز بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة».

موقف جميع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستمع لآراء مسئولي عدد من الشركات حول سير العمل بالمواقع، كما قام ممثلو الشركات بعرض موقف جميع الأعمال التي تم تنفيذها.

وشدد على جميع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية العاملة بالحي السكني الخامس، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، بالمواصفات المطلوبة.

الانتهاء من المشروعات وفقا للمعايير المطلوبة

وناقش رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة مع مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، الموقف التنفيذي، مشدداً على الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء، خاصة في أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.