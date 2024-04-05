مسلسل محارب الحلقة 26.. محاولات مستمرة لكشف الحقيقة وتبرئة حسن الرداد

تواصل الشرطة تحرياتها في الجرائم والقضايا التي اتهم فيها عزيز محارب «حسن الرداد»، حيث ربط الضابط رشيد «نور محمود» بعض خيوط جريمة قتل العزازي والمحامي وصفي «تامر عبد المنعم» والتي تورط فيها عزيز، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 26.

ولا تزال الشرطة تبحث عن عزيز، حيث وصلوا إلى أرضه بالصعيد ومحل شجار عائلة عمه مرزوق والكبيرة آمنة، ولكنها لم تجده، فهل ستتوصل الشرطة إلى الحقيقة أم سيتم القبض على عزيز، هذا ما سنراه في مسلسل محارب الحلقة 26.

مسلسل محارب الحلقة 26

بعد شفاء مريم «منة فضالي» وقدرتها على الحركة بعد جلسات العلاج الطبيعي، تركت منزل زوجها المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» وتحدثت مع صديقتها بأنها تشك في أمره وأن محارب يبدو أنه شخص طيب غير مؤذٍ، ولم تصدر منه كل الجرائم المتهم فيها في مسلسل محارب.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، محمود عمرو ياسين، نور محمود.