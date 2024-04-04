مسلسل محارب الحلقة 25.. شجار أسرة عزيز بسبب الأرض والشرطة تتوعد

علم عزيز محارب خلال زيارته لأهله في الصعيد، بخبر اشتباك عمه مرزوق، مع جمال «عابد عناني»، وراجح وجدته آمنة «سما إبراهيم» بسبب الأرض، في أحداث مسلسل محارب الحلقة 25.

وقف عزيز «حسن الرداد» في مسلسل محارب الحلقة 25، يتحدث عن حزنه بسبب هذا الصراع، مؤكدا أنه لا يريد الأرض ولا الحصول عليها، كل ما يريده هو وقوف أهله بجانبه فقط بعدما فقد كل شيء وتحول حياته إلى جحيم.

مسلسل محارب الحلقة 25

وعندما استمع عم محارب، الحاج مرزوق إلى كلامه قرر أن يعطيه الأرض التي يريدها وأنه سيقف بجانبه ويوكل أكبر محامي في البلد للدفاع عنه، مما جعل عزيز يشعر بالسعادة والراحة.

تأتي الشرطة لتفض الاشتباك ولكنها لا تجد شيئا، وتسأل عما حدث، ولكنهم ينكرون أنه كان هناك خلاف من الأساس، لتسأل عن مكان عزيز وهل يوجد في الصعيد أم لا، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا حتى ينجحوا في القبض عليه.