محاولات للوصول إلى الحقيقة وإثبات البراءة من قبل عزيز محارب الذي يؤدي دوره الفنان حسن الرداد، لتتوالى الأحداث، وإليكم مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 26.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 26.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 26

تأتي مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 26، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

قصة مسلسل محارب

قصة مسلسل محارب تدور حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي أتى من الصعيد بعد وفاة والده ليستقر مع أسرته ويعمل بعدة مجالات للإنفاق على أسرته ولكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد حادث دهس والده، وتأخذ الأحداث مسار آخر وتتطور القضية في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري».