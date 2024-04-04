مسلسل محارب الحلقة 25.. انهيار حسن الرداد بعد معرفته بانتحار شقيقه

انهار عزيز محارب «حسن الرداد» بعد معرفته بانتحار شقيقه إبراهيم، خلال زيارته للصعيد، حيث بدأ بتصفح الأخبار ليجد الخبر ليصاب بالصدمة ويسأل جمال، هل خبر وفاة إبراهيم صحيح؟ في مسلسل محارب الحلقة 25.

وبعد معرفة حسن الرداد، بوفاة شقيقه، جاء إليه خبر اشتباك جمال «عابد عناني» وراجح وجدته آمنة «سما إبراهيم» وشجارهم مع مرزوق، ليذهب سريعا إلى مكان الشجار في مسلسل محارب الحلقة 25.

مسلسل محارب الحلقة 25

حاول عزيز في مسلسل محارب الحلقة 25، أن يوقف الشجار الذي بين جدته آمنة ومرزوق من أجل الأرض ويخبر عمه مرزوق أنه لا يريد الأرض بل يريد أن يقفوا بجانبه في قضيته وأن يثبتوا برائته.

وتدور قصة مسلسل محارب حول شاب هاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة، ولكنه يتعرض لصدمات في حياته ففي ليلة زفافه يتم دهس والدته وموتها وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي، ويتم اتهامه في العديد من القضايا التي تتحول إلى قضية رأي عام.