مكون منزلي يساعد على التخلص من رائحة العرق.. يستخدم بطريقتين

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الصيف، يكون التعرق أبرز المشكلات التي تواجه العديد خلال هذه الفترة، ويحافظ الكثيرون على استخدام مزيلات العرق وارتداء الملابس القطنية المناسبة، وغير ذلك هناك طريقة سهلة ومتوفرة في المنزل، يمكن من خلالها تغيير رائحة العرق وتقليل إفرازه.

يعد خل التفاح من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية للتحكم في تعرق الإبط، ويمكن استخدامها في هذه المنطقة فقط وليس اليدين أو القدمين أو أي مناطق أخرى، خاصة وأن الإبطين هي أكثر المناطق تعرقًا خلال الصيف.

تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح لتغيير رائحة العرق

وللسيطرة على مشكلة التعرق باستخدام خل التفاح، يجب بل قطعة صغيرة من القماش أو القطن في الخل، ثم مسحها أسفل الإبطين، وفي خلال دقائق سوف تتبدد رائحة الخل بسرعة، كما يمكن وضع خل التفاح تحت الإبطين في المساء وتركه طوال الليل، وهو لا يحيد رائحة العرق فحسب بل يجعل الغدد العرقية تنقبض مما يؤدي إلى تعرق أقل، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وهناك طريقة أخرى تتعلق بخل التفاح والتعرق أيضًا وهي تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح يوميًا، إذ تساهم في تغيير رائحة العرق ولكن بنسبة بسيطة.

ملابس يُفضل ارتداؤها في الصيف

وللتحكم في مشكلة التعرق خلال فصل الصيف، يُفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، لأنها تعكس أشعة الشمس بدلًا من امتصاصها ونقل الحرارة إلى جسمك، وأيضًا تناول الملابس القطنية المصنوعة من الألياف الطبيعية، التي تنظم حرارة الجسم وتمتص العرق، وتعد المنسوجات الطبيعية مثل الكتان والقطن والحرير مثالية لمواجهة التعرق الشديد.