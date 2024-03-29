موعد فصل الصيف 2024.. «البحوث الفلكية» يكشف التفاصيل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، موعد فصل الصيف 2024 وعدد أيامه، وكذلك موعد قدوم فصل الخريف وفصل الشتاء للعام الميلادي الجاري، إذ من المقرر أن يبدأ فصل الصيف يوم الخميس 20 يونيو المقبل ويكون عدد أيامه 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة.

وأوضح المعهد أنه وفقًا للحسابات الفلكية، أن موعد فصل الخريف 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

موعد فصل الصيف 2024

وأوضح المعهد وفقاً لتقرير صادر عنه أن موعد فصل الصيف 2024 وكذلك موعد فصل الشتاء 2024 والربيع يتم تحديده وفقًا للحسابات الفلكية، منوها بأنه بالنسبة للشتاء فإنه سيبدأ يوم 21 ديسمبر ويكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 دقيقة وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية بدايات وأطوال الفصول الأربعة خلال العام الميلادي 2024 ميلادياً:

** فصل الربيع: بدأ الأربعاء 20 مارس وعدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

** فصل الصيف: يبدأ الخميس 20 يونيو وعدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

** فصل الخريف: يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر وعدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

** فصل الشتاء: يبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر وعدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.