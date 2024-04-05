وزارة البيئة: تصنيع خط تدوير المخلفات نموذج تجريبي لتوطين الصناعة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على وجود تعاون مثمر وجاد بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي فى العديد من الملفات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على المواطن المصري، وعلى رأسها التعاون في ملف الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، لافتةً إلى اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ منذ حوالي خمس سنوات لبناء المنظومة، واستكمال البنية التحتية والتي من خلالها يتم توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة فضلاً عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

تصنيع خط تدوير المخلفات

وأوضحت وزيرة البيئة أن تصنيع خط تدوير المخلفات من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي يعد نموذجا تجريبيا يستهدف توطين الصناعة وتقليل الاستيراد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وسيتم العمل على تكراره في أكثر من محافظة، بما سيعزز منظومة إدارة المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تتولى الإشراف على اعداد التصميمات الفنية واعتمادها من خلال الاستشاريين الفنيين والإشراف على تصميم العقود.

تصميم المصنع لاستيعاب التوسعات

وشددت وزيرة البيئة على حرص الحكومة على استكمال كل خطوة تم تحقيقها على الأرض في تنفيذ المنظومة والبنية التحتية لها، وذلك لمواجهة تحدي الموائمة بين ما هو مخطط له وما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، موضحة أن سيتم مراعاة عند تصميم المصنع تنفيذ المرافق والبنية التحتية لتستوعب اية توسعات مستقبلية دعما لمنظومة إدارة المخلفات، كما سيتم الحرص على الاستفادة المثلى من التمويل المخصص لتنفيذ المشروع وتوفير سبل الاستدامة.