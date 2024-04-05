مسلسل محارب الحلقة 26.. هل تنجو ناهد السباعي من السحر؟

جاء عنتر «حسني شتا» إلى منزل إنجي «ناهد السباعي» وظل واقفا يبكي أمام والديها يطلب منهم أن يتركوه يتزوجها وسيقوم بإصلاح كل شيء، بعدما أكد أنه لن يتركها تحب غيره وتتزوجه أبدا حتى لو قام برمي مياه نار على وجهها لتشويهها، ولكن كان لإنجي رد فعل مفاجئ في مسلسل محارب.

وأتت إنجي إلى عنتر وقامت بضربه وطلبت منه أن يترك المنزل لتنهار ويغمى عليها، فهل ستنجو إنجي في مسلسل محارب الحلقة 26در أم ستتأثر بما حدث وتنهار عصبيا ولن تشفى من السحر الذي فعله بها عنتر؟

مسلسل محارب الحلقة 26

وفعل عنتر ذلك، بعدما قام أهل محارب من الصعيد بضربه هو ورجاله أمام الحارة، بعدما حاول أن يضرب منال شقيقة محارب لاعتراضها على اقامة خطوبة عنتر وانجي في الحارة في نفس يوم عزاء شقيقهما ابراهيم بعد انتحاره.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب عزيز محارب، أتى من الصعيد بعد وفاة والده ليتحمل مسئولية أسرته ويقوم بالإنفاق عليها، ولكن حادث دهس والدته يوم زفافه غير حياته وجعله يدخل في العديد من المشاكل والاتهامات.