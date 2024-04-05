خلطة سحرية لتنظيف دهون الشفاط قبل العيد.. بأقل تكلفة

دهون الشفاط من الدهون العنيدة وتنظيفها مهمة صعبة لأنها تأخذ مجهودا كبيرا من ربة المنزل، ولكنها من المهام المنزلية الأساسية لتحسين كفاءة وأداء الشفاط للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ فضلا عن تحسين المظهر العام، لذا نقدم لكي وصفة منزلية ستقضي بها على الدهون العنيدة في شفاط مطبخك.

خلطة سحرية لتنظيف دهون الشفاط

والكثير من السيدات لا تعلمن أن هناك مكونات منزلية يستطعن بها صنع خلطة سحرية لتنظيف دهون الشفاط بسهولة دون أي تعب أو تكلفة، في ثوانٍ معدودة وبمكونات طبيعية، بحسب موقع «architectural digest».

إذا كنت تواجهين مشكلات في استخدام المنظفات الكيميائية، فإن وضع الخل مع الماء المغلي هو الحل الأنسب لكِ وسترين بعده نتائج فورية لأن هذه الخلطة تعمل على إذابة الدهون وتنظيفها بفعالية.

مكونات خلطة تنظيف دهون الشفاط

كربونات الصوديوم.

خل أبيض.

ماء مغلي.

- الخطوة الأولى: اقطعي التيار الكهربائي عن الشفاط، بعد ذلك فك الشفاط من مكانه وقومي بوضعه في إناء عميق، ثم ضعي بيكربونات الصوديوم وكمية من الخل، وبعد ملاحظة فوران المكونات ضيفي الماء المغلي، واتركي الشفاط مع الخلطة لمدة نصف ساعة.

الخطوة الثانية: اغسلي الشفاط الكهربائي بفرشة ناعمة جيداً، بعد ذلك اتركيه ليجف ومن ثم ركبيه في مكانه، ويمكنك تكرار الوصفة من مرة لمرتين أسبوعياً لكي لا تتراكم الدهون من جديد.