طريقة عمل كوكيز العيد بمكونات بسيطة.. «مش هتشتريه من بره تاني»

طقوس كثيرة ومختلفة، يمارسها المسلمون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومن أبرزها تناول حلويات العيد من الكعك والبسكويت والبيتفور والغُريبة، وسط حالة من الفرحة والبهجة للاحتفال بالعيد، لذلك دائمًا ربات البيوت يبحثن عن طرق سهلة وبمكونات بسيطة لعمل الحلويات المختلفة من الكوكيز.

طريقة عمل كوكيز العيد بمكونات منزلية بسيطة، هي أكثر ما يشغل بال ربات البيوت للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي تختلف أنواع الحلويات به، رغبة في تشكيل حلويات العيد المختلفة، لإسعاد الأطفال بطريقة محببة لقلوبهم، ونستعرض طريقة عمل كوكيز العيد، وفق الشيف هبة أبو الخير، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طريقة عمل الكوكيز في المنزل

المقادير:

2 كوب دقيق

2 كوب حبيبات الشوكولاته

كوب زبدة

3/4 كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

تحضير كوكيز العيد في المنزل

قبل بدء إعداد عجينة كوكيز العيد، لابد أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة، ومن ثم البدء في إعداد العجينة عن طريق خفق الزبدة والسكر معًا، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً، وأخيرًا خلط الدقيق فى وعاء آخر، ووضع البيكينج صودا والملح معًا ثم يسكبوا فوق مزيج البيض.

تُضاف حبيبات الشوكولاتة على المزيج الأول ويقلبوا بشكل جيد، ثم تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، وتوضع فى صينية الفرن، حتى يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة، وتركه عدة دقائق حتى يبرد ويمكن تقديمه للأطفال والكبار احتفالًا بقدوم العيد.