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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 26.. عزيز يطلب دعم أهله

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:00 م | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل محارب

مسلسل محارب

نجح عزيز محارب «حسن الرداد» في استعطاف أهله وكسبهم لصفه لكي يدعموه في قضيته ومشواره، خلال مسلسل محارب، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى أموال وأراضي وإنما في حاجة لدعمه للحصول على البراءة من كل الاتهامات الموجهة إليه، وإليكم موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 26.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 26، لمتابعة ما يستجد من أحداث المسلسل المليء بالتشويق والإثارة.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 26

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 26  ومواعيد العرض الأول كما يلي:

يعرض المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء.

يأتي موعد إعادة مسلسل محرب مرتين على قناة سي بي سي الإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 مساء.

يعرض المسلسل على قناة CBC دراما، الساعة 10:30 مساء، والإعادة الساعة 1:30 مساء.

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