أقل فائدة على قروض التمويل العقاري في عدة بنوك.. تبدأ من 3%

يلجأ العديد من الشباب المقبلين على مرحلة الزواج إلى أخذ قرض للتمويل العقاري، ويصاحب بحثهم عن قرض للتمويل العقاري البحث عن أقل تلك القروض فائدة في البنوك، وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» نستعرض لكم خلال السطور التالية أقل فائدة على قرض التمويل العقاري في 3 بنوك، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك:

قرض التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية

تصل نسبة الفائدة على قرض التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية نحو 3% متناقصة، بينما تصل فترة سداد القرض نحو 30 سنة، وتبلغ قيمة التمويل نحو 90% من قيمة الوحدة، بشرط أن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة نحو 350 ألف جنيه، كما شترط أن يكون الحد الأدنى لدخل الفرد الأعزب نحو 4.500 جنيه.

قرض التمويل العقاري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

تبلغ نسبة الفائدة على قرض التمويل العقاري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 3.25% ثابتة، كما تصل فترة سداد القرض إلى نحو 20 سنة، بقيمة تمويل بلغت 10 ملايين جنيه.

قرض التمويل العقاري في البنك الزراعي المصري

تصل نسبة الفائدة على قرض التمويل العقاري في البنك الزراعي المصري إلى نحو 3%متناقصة، بينما تصل فترة سداد القرض إلى نحو 30 سنة، بشرط أن يبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدة نحو 350 ألف جنيه وأن يبلغ الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب نحو 4500 جنيه.