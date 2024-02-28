بعد تراجع سعر الحديد.. متى يظهر التأثير على سوق العقارات؟

قالت عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، إنّ تأثير أسعار مواد البناء على صناعة العقارات وأسعارها أمر حيوي، حيث تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في تحديد تكلفة إنشاء المشاريع العقارية وبالتالي أرباح المطورين والمستثمرين، فعندما تنخفض أسعار مواد البناء يمكن للمطورين تقديم منتجاتهم بأسعار أكثر تنافسية، ما يزيد جاذبية العقارات للمشترين ويعزز نشاط السوق العقاري.

وأرجعت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أسباب تراجع الحديد وتأثيره على سوق العقارات الفترة المقبلة، موضحة لـ«الوطن» أنّ أسعار الحديد المعلنة اليوم من المصانع بقيمة 46 ألفا و500 جنيه لحديد عز أمر طبيعي لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، نتيجة انخفاض تكلفة السيارات خام الحديد (البيلت)، كما أنّ توقف الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأشهر الأولى من السنة واستقرارها لمدة شهرين، يشير إلى تحسن الوضع واستقرار السوق، ما يعني أنّ الشركات بدأت عمليات التشوين مجددًا، ومستعدة لاستئناف المشاريع العقارية وزيادة الإنتاج.

زيادة الإنتاج والنشاط

وتابع أنّ أي انخفاض في أسعار مواد البناء أمر إيجابي لسوق العقارات، حيث يزيد تنافسية المنتجات ويدفع نحو زيادة الإنتاج والنشاط في السوق، كما أنّ عودة عمليات التشوين تشير إلى استقرار الأسعار وتحسن الوضع العام في السوق العقارية.

عوامل تؤثر على صناعة العقارات

وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى أنّ صناعة العقارات تتأثر بعدة عوامل أخرى، بما في ذلك السياسات الحكومية والطلب والعرض في السوق، والظروف الاقتصادية العامة، فعلى سبيل المثال قد تؤثر التغيرات في السياسات الحكومية مثل التشريعات الجديدة بشأن التنظيم والضرائب على قرارات المستثمرين والمطورين العقاريين، كما أنّ الطلب والعرض في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية (التغيرات الديموغرافية)، والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.

وقالت عصام الدين، إنّ من المهم توازن جميع العوامل معًا لتقديم تحليل شامل لصناعة العقارات وتوجيه الاستثمارات واتخاذ القرارات الاقتصادية والاستراتيجية المناسبة.