بعد تكثيف القصف الروسي عليها.. القوات الأوكرانية تعاني في تشاسيف يار

قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشاسيف يار الأوكرانية، سيرغي تشاومس، أمس الخميس بأن الوضع في المدينة أصبح صعبا بسبب تكثيف الجيش الروسي هجومه بحسب شبكة «سكاي نيوز» الأمريكية.

موقف القوات الأوكرانية في تشاسيف يار يزداد تعقيدا

وأوضح سيرغي تشاومس التطورات الميدانية في مدينة تشاسيف يار «إن اليوم يمكن القول إنه الأصعب على الإطلاق كل يوم يتزايد القصف، واندلع عدد كبير من الحرائق والمساكن المتضررة، الأمر يزداد تعقيدا ثم أن الهجوم تشتد حدته».

وفي وقت سابق صرح النائب السابق لأمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني، سيرغي كيرفنوس، أن موقف الجيش الأوكراني في تشاسيف يار على اتجاه باخموت أصبح صعبا للغاية.

الأهمية الاستراتيجية لمدينة تشساسيف يار

في ظل التقدم الروسي الراهن على مختلف المحاور في أوكرانيا، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر يومية أصبحت قوات الكرملين على بعد كيلومتر واحد من مدينة تشاسيف يار لتقترب من السيطرة على المدينة الإستراتيجية بعد شهرين فقط من السيطرة على مدينة أفديففكا بحسب «روسيا اليوم».

وفي نفس السياق صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي بأن القوات الأوكرانية بدأت تخسر مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية والمركز اللوجستي الهام، والمنطقة المحصنة لها، مضيفا أن «الطرق تحت سيطرتنا لذلك في أن القوات الأوكرانية ستخسر تلك المدينة الإستراتيجية الهامة قريباً».