مدير «بحوث الأراضي» يشيد برؤية القيادة السياسية للتوسع في الرقعة الزراعية

قال الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق، إنَّ الرئيس السيسي يؤكد دوما أهمية زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وهي رسالة دلالتها حرص القيادة السياسية التي لديها هذا الحس والوعي بأهمية القطاع الزراعي.

«إسماعيل»: نهنىء الرئيس السيسي بولاية جديدة

وأضاف «إسماعيل»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «الأولى»: «نهنئ الرئيس السيسي على الولاية الجديدة وكذلك الشعب المصري على استكمال هذه الانجازات، ولا يوجد أحد أدرك أهمية القطاع الزراعي وأعطى له الأولوية مثل الرئيس السيسي».

اهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي

وتابع: «الحروب الاقتصادية واندلاع أزمة كورونا وانقطاع سلاسل الإمداد وجهت الدفة للعديد من الدول أن تعود للتوسع في استصلاح الأراضي لتحقيق أمنها الغذائي والاكتفاء ذاتياً، ولكن الرئيس السيسي لديه بعد النظر منذ توليه رئاسة مصر وأدرك هذا الأمر حتى قبل اندلاع هذه الأزمات».