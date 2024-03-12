حزب المؤتمر: نثق في القيادة السياسية وندعم جميع قراراتها

أكد الدكتور مصطفى أباظة رئيس اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود الحكومة في تنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها يعكس مدى حرصه على مصلحة المواطن.

ندعم قرارات الدولة لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن

وأضاف رئيس اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن المصري، وذلك من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ومنها مشروع رأس الحكمة ذلك المشروع الضخم الذي سيوفر فرص عمل للشباب والذي يعد نقلة نوعية في مجال الاستثمار في مصر.

وأكّد أباظة أنَّ حزب المؤتمر دائما يؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية لأنّه يثق في أنّها تصب جميعًا في مصلحة الوطن والمواطن، مضيفًا أنَّ قرار تحرير سعر الصرف يعد من أهم القرارات التي جرى اتخاذها لإعادة التوازن لسوق الصرف ، لافتا إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على سرعة الإفراج الفوري عن كل البضائع في جميع المواني المصرية وتحديدًا السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف.