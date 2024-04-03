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دراما المتحدة

«الزراعة» توفر 12 نوعا من كعك العيد والبيتي فور والغريبة بتخفيضات 30%

كتب:

إلهام الكردوسي
12:54 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
كعك العيد

كعك العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعداد لعيد الفطر وأعياد الربيع وشم النسيم علاوة على توفير نحو 12 نوعا من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغربية وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30%‎. 

معرض «خير مزارعنا لأهالينا»

وأضافت الوزارة في بيان قبل قليل، أنّ معرض «خير مزارعنا لأهالينا» ما زال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.

وتابعت الوزارة: «يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%،‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎% بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن».

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي