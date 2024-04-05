مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هل سيكسب حزلقوم المسابقة وينقذ الكبير؟

شارك حزلقوم «أحمد مكي» خلال أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on يوميا عقب أذان المغرب، في مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل الكبير أوي 8، إجابات حزلقوم على أول 5 أسئلة من المسابقة بمساعدة شقيق الكبير أوي، الذي كان يغششه الإجابات من خلال إشارات بينهما يفهمها حزلقوم.

وانتهت الحلقة الـ25 من المسلسل بالسؤال السادس الذي تقدر قيمته بـ50 ألف جنيه، فهل سيكسب حزلقوم المسابقة وينقذ الكبير بعد الرهان على عمودية المزاريطة؟

أبطال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وتضم الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 8 كلا من أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، والفنان عمرو رمزي بدور المذيع.