شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 5-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.57 جنيه للبيع، و51.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.48 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.57 جنيه للبيع، و51.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.52 جنيه للبيع، و51.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.53 جنيه للبيع، و51.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك الجمعة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.