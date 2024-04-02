سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 2-4-2024

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2-4-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، مسجلا 50.90 جنيه للشراء، و51.6 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 50.90 جنيه للشراء، و51.6 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.72 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 50.98 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 49.83 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 50.98 جنية للشراء، و51.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.