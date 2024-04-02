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سعر اليورو في البنوك الآن.. تراجع جديد

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:19 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
اليورو

اليورو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2-4-2024، تراجعا بقيمة 90 قرشا، في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 

سجل سعر اليورو اليوم 50.53 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.53 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 50.74 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 50.70 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 49.52 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 50.98 جنية للشراء، و51.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم شوشة عبدالواحد