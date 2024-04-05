موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 11.. رحلة انتقام الجميع

تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، وتآمر الجميع عليه من أجل الانتقام منه والتسبب في خسارته كل شيء، وإليكم موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 11 لمتابعة ما يستجد من أحداث ورحلة الانتقام.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 11، لمتابعة كيف سيمضي جودر «ياسر جلال» في حياته بعد فقدانه كل شيء وأمواله يوم زفافه على شروق «جيهان الشماشرجي».

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة 11

يختلف موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 11 ويأتي كما يلي.

- إعادة المسلسل على قناة أون تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا، فيما يكون العرض الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة 8 مساءً.

- يعرض المسلسل على ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت».

رحلة الانتقام في مسلسل جودر

وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل، محاولات من شواهي «نور» وسالم «وليد فواز» وشومان «أحمد كشك» الانتقام من جودر والتسبب في خسارته كل أمواله، الاولى انتقاما منه لطعنه لها، والثاني انتقاما منه لأنه أفضل منه ورؤيته تفضيل والديه عليه، والثالث بسبب زواج جودر من شروق التي كان يرغب في الزواج منها.