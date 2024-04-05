مسلسل جودر الحلقة 10.. شهر زاد تعود للقصر وتجد مفاجأة صادمة

ذهبت شهر زاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس، إلى منزل والدها وتركت القصر والملك شهريار «ياسر جلال»، بسبب «تودد» التي يصاحبها زوجها الملك، لكن طلب منها أبيها أنّ تعود للقصر ولا تترك زوجها وحده حتى لا تستغل «تودد» الفرصة في أحداث مسلسل جودر الحلقة 10.

وتأثر الملك شهريار بغياب شهر زاد وجلس يشرب الخمر مع مسرور السياف «أحمد فتحي» في مسلسل جودر الحلقة 10، لكن حدثت مفأجاة بمجئ «تودد» في لحظة دخول شهر زاد وعودتها للقصر، لتغضب وتقرر أنّ تعود لأبيها ثانية.

مسلسل جودر الحلقة 10

وطلب شهريار من شهر زاد أنّ تنتظر وطرد «تودد»، وقال لها إنها فهمت الأمور بشكل خاطئ وأنّ من أتى بـ«تودد» هو مسرور السياف وليس هو، لكنها لم تصدقه ليهدد بقتل مسرور إنّ لم يعترف بذلك وبالفعل اعترف، لتبدأ شهر زاد في قص حكاياتها مجددا وسط سعادة من الملك بعودتها.

قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر ينتمي للمسلسلات القصيرة التي تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان ويدور حول روايات ألف ليلة وليلة، وبالأخص قصة جودر المصري.