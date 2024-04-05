مسلسل جودر الحلقة 11.. شهريار يهدد شهرزاد بقتل مسرور

شهد مسلسل جودر أحداث مهمة، فعندما تزوج جودر من حبيبته شروق اشتعلت النار في الدكان وتشاجر شومان العنتيل، لكن جودر تحدى هذه الظروف وتزوج، فهل تستمر تلك الألعيب والتحديات بعد زواجه.

مسلسل جودر الحلقة 11

وخلال مسلسل جودر الحلقة 11، أخبرت شروق جودر زوجها (ياسر جلال) أن زواجه منها شؤوم بسبب ما حدث ليلة الزفاف، لكن جودر أخبرها لا يهما ما حدث بل المهم أنهما بخير وسوف يبدأون حياتهما من جديد، ثم تركها وتوجه لصيد الأسماك من أجل بيعها فى السوق.

شهريار يشرب الخمر ويهدد شهرزاد

وغضبت شهرزاد من زوجها شهريار وتركت القصر وذهبت إلى منزل والدها الوزير قمر الزمان، ثم عادت شهرزاد للقصر مرة أخرى، ووجدت شهريار يشرب الخمر، وفرح شهريار بعودتها وطلب منها استكمال قصة جودر، فرفض وهددها إذا لم تستكمل القصة سوف يقطع رقبة السياف.