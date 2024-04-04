كأنه لوحة مرسومة.. لحظات بناء ديكور مسلسل جودر بطولة ياسر جلال (فيديو)

منذ الحلقة الأولى لعرض مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، التي تحاكي قصة «جودر المصري»، إحدى أهم قصص ألف ليلة وليلة، حاز العمل على ثناء كبير من النقاد والنجوم والجماهير، بسبب الديكور والصورة المميزة، والاحترافية التي تقدمها الشركة المتحدة، لخروج العمل بهذا الشكل اللائق بالدراما الرمضانية.

لحظات بناء ديكور مسلسل جودر.. كيف تم؟

نشر أحمد فايز، مهندس ديكور، مسلسل جودر، والمسؤول عن بناء ديكور العمل، مقطع مصور، يرصد لحظات بناء وتنفيذ الأماكن بالعمل الدرامي الكبير.

وشارك مهندس ديكور العمل، أحمد فايز، بمقطع فيديو يرصد أدق الكواليس، مدونًا: «ديكورات مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة) - الجزء الثاني»

وأظهر المقطع ديكور الأماكن الآتية:

١- ديكور قصر بيناس.

٢- ديكور قصر بيناس بعد اللعنه.

٣- ملهى الأحلام.

٤- خارجي كوخ عبد الله الحطاب.

٥- داخلي كوخ عبد الله الحطاب.

تُذاع الحلقة 10 مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، وتأتي الإعادة الأولى لمسلسل جودر على قناة أون تأتي الساعة 9:45 صباحًا.