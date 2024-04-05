يواصل حزلقوم خلال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، محاولاته للفوز في مسابقة من سيربح النصف مليون، وإنقاذ العمودية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 على قناة ON اليوم

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث كوميدية كثيرة شهدتها الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، وكان أبرزها إجابة حزلقوم على أول 5 أسئلة من مسابقة من سيربح النصف مليون، وفوزة بأول 10 آلاف جنيه، بمساعدة شقيقه الكبير أوي، والذي كان يبحث عبر الإنترنت على إجابات الأسئلة ويبلغ حزلقوم بها.