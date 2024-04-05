مسلسل مليحة الحلقة 11.. هل سيتراجع دياب عن خطبته؟

تتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 11 بعدما قرر أدهم الذي يؤدي دوره الفنان دياب خطبة ابنة خاله إيناس وسط استغراب وصدمة من حوله بسرعة القرار دون مقدمات، لذا أصيبت نوال «حنان سليمان» وزوجها صالح «أشرف زكي»، بالحيرة من ذلك.

وذهبت نوال، إلى منزل أدهم للحديث معه عن حقيقة حبه لإيناس وخطبته لها المفاجئة، الذي أكد لها أنه يحب إيناس وأنه كان يفكر في الأمر منذ فترة حتى وجد الوقت المناسب لذلك، فلماذا اتخذ أدهم ذلك القرار؟ هل هروبا من حبه لنسرين خاس أم ماذا؟، هو ما سيتضح في مسلسل مليحة الحلقة 11.

مسلسل مليحة الحلقة 11

على جانب آخر تكتشف مليحة «نسرين خاس» حب الدكتور هشام «علي الطيب» لها بعدما أخبرتها شقيقته بذلك، لتصاب بالصدمة.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يتحدث عن القضية الفلسطينية وكيف احتلت إسرائيل الأراضي المقدسة بمساعدة بريطانيا وأمريكا، وهو من بطولة دياب، وميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكي، مروة أنور، أنور خليل، حنان سليمان، وإخراج عمرو عرفة.