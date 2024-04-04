ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة.. أدهم يصدم الجميع بقرار مفاجئ

انطلقت مليحة صحبة جدتها إلى دارهم، بعد قضاء عدة أيام في بيت المقدم أدهم «دياب»، وذلك في اللحظة التي أعلن فيها خطبة ابنة خاله، حيث شعرت باليأس والإحباط، فعيناها تخفيان بأنها كانت تكن لأدهم كثيرا من الحب، وذلك بسبب التضحية التي قدمها لها ولأسرتها في سبيل نجاتهم من الحوادث التي تعرضوا لها على الحدود المصرية.

ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة

خلال الحلقة 11 من مسلسل مليحة، حاولت والدة أدهم أن تعرف منه سبب خطبته المفاجئة لابنة خاله، ولكنه أقنعها بأن ذلك جاء عن حب لها، وعندما خرج أدهم مع إيناس سألته نفس السؤال، ولمحت إلى نظرات مليحة التي تعبر عن الكثير من مشاعر الحب تجاه أدهم.

ملحة تتعرض إلى كثير من المشاكل والاختبارات القاسية

وأخذ الشد والجذب بينهما حتى تمكن من إقناعها بأنه لا يرغب في مليحة بأي شكل من الأشكال وأنه لا يحب سواها، وأكد لها أن مليحة تعرضت للكثير من المشاكل والاختبارات القاسية، فقد فقدت والديها وجدها، في وقت متقارب، وعانت الأمرين في تنقلاتها بين البلدان، من فلسطين إلى ليبيا حتى وصولها مصر، ثم محاولة الرجوع إلى بلدها مرة أخرى.